Centro de Convivência busca doações para reabertura

A Prefeitura de Campinas abriu um chamamento público para doações de móveis, eletroeletrônicos e lustres destinados ao Centro de Convivência Cultural “Carlos Gomes”. O edital contempla itens que serão usados nos camarins, salas administrativas, copa, bilheteria, saguão, sanitários, coxias, palco e demais ambientes do complexo, incluindo a sede da Orquestra Sinfônica Municipal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A iniciativa segue as regras do Decreto Municipal nº 19.556/2017 e tem como objetivo mobilizar a sociedade para a requalificação do espaço, um dos principais equipamentos culturais da cidade que está fechado desde 2011. As doações devem ser formalizadas até 30 de junho de 2025, por meio do e-mail gabinete.cultura@campinas.sp.gov.br.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, o chamamento é uma forma de dar transparência ao processo e ampliar as possibilidades de contribuição. "Algumas empresas já manifestaram interesse em ajudar, mas entendemos que esse é um patrimônio coletivo. Com esse edital, qualquer empresa ou instituição pode participar dessa reconstrução cultural", declarou.