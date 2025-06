Câmara analisa doação de terreno à Igreja Santa Rita

A Câmara Municipal de Campinas vota nesta quarta-feira (4), em primeira discussão, um Projeto de Lei Complementar do Executivo que propõe a doação de um terreno público à Arquidiocese de Campinas. A área está localizada no bairro Nova Campinas e já abriga a Igreja Santa Rita de Cássia, mas teve sua descrição atualizada para refletir com mais precisão os limites atualmente ocupados.

De acordo com o projeto, a doação será formalizada com prazo de até cinco anos para que o uso religioso da área esteja regularizado, sob risco de reversão do imóvel ao patrimônio do município.

Além da adequação técnica, o projeto também altera o nome da entidade beneficiária, substituindo o antigo “Bispado Campinas” pela Arquidiocese de Campinas, responsável atualmente pela representação da Igreja Católica na região.