Campanha do Agasalho arrecada mais de 5 toneladas de doações

A Campanha do Agasalho 2025 em Campinas já contabiliza 5.280 quilos de itens arrecadados em pouco mais de um mês. A ação teve início em 30 de abril e segue até o dia 31 de julho, com o objetivo de garantir proteção contra o frio à população em situação de vulnerabilidade social.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com o lema "Cada peça, uma cor. Cada cor, mais calor!", a campanha é organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e conta com uma ampla rede de 137 pontos de coleta, espalhados por todas as regiões da cidade. Nestes locais, podem ser doadas roupas, cobertores, calçados, brinquedos e utensílios, desde que em bom estado de conservação.

“O apoio da população tem sido fundamental. Cada doação representa cuidado e dignidade para quem enfrenta o frio sem estrutura mínima. Queremos chegar a cada vez mais pessoas com agilidade e acolhimento”, afirmou a secretária Vandecleya Moro.