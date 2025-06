Violência contra idosos cresce e acende alerta em Campinas

Diante do cenário, a Prefeitura de Campinas promove o Junho Violeta 2025 , com ações voltadas ao combate à violência contra a pessoa idosa . A campanha, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, leva o tema “Envelhecer é uma conquista. Torná-la digna é dever de todos” e envolve diversas secretarias, além do Conselho Municipal do Idoso.

Campinas contabilizou 607 denúncias de violência contra idosos nos últimos três anos, conforme dados do Datasus . Em 2022 , foram 147 registros. O número subiu para 236 em 2023 e chegou a 224 no ano passado , com julho de 2024 concentrando o maior pico, 32 ocorrências . Segundo autoridades, os casos tendem a aumentar no segundo semestre , reforçando a necessidade de campanhas de prevenção e conscientização.

“A campanha Junho Violeta representa um esforço conjunto para garantir que o envelhecimento seja vivido com respeito, dignidade e proteção”, afirmou a secretária Vandecleya Moro. “Nosso compromisso é permanente. Ampliamos o diálogo com as instituições e levamos informação a todas as regiões da cidade.”

Entre os destaques deste ano está o avanço na regularização das ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos). No início de 2025, apenas dez estavam registradas no Conselho Municipal do Idoso. Após o lançamento do selo “Morada Legal”, em abril, esse número subiu para 37, com a meta de chegar a 45 até o fim de junho.

Além da divulgação dos direitos da população idosa, o Junho Violeta também reforça a luta contra o idadismo, que é o preconceito com base na idade, e o fortalecimento de canais de denúncia e apoio.