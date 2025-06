Paulínia tem festa junina com Trio Virgulino e atrações gratuitas

Paulínia sedia neste fim de semana a 1ª Festa Junina da cidade, que será realizada no Parque Brasil 500 entre sexta-feira (6) e domingo (8), com entrada gratuita. A programação integra o 34º Festival Itinerante de Cultura Caipira Sabores da Terra e inclui atrações musicais, danças típicas e uma ampla variedade gastronômica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A abertura oficial acontece na sexta às 18h, com atividades até as 22h30. No sábado e domingo, o evento segue das 12h às 22h30. O local contará com espaço kids com brinquedos infláveis e uma área adaptada para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

Durante os três dias, o público poderá saborear comidas como cuscuz, canjiquinha, caldos, pratos de milho, churrasquinho, quentão, vinho quente e doces típicos. A programação musical e cultural inclui pelo menos 15 atrações, com destaque para o Trio Virgulino, que se apresenta no sábado, às 20h.