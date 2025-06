Padre é preso suspeito de estuprar adolescente de 16 anos

Policiais civis prenderam um padre em São Carlos investigado por estupro de vulnerável em Indaiatuba. A prisão temporária foi autorizada pela Justiça após o religioso, intimado, não se apresentar para esclarecimentos. Ele também é suspeito de violar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A denúncia partiu do pai de um adolescente de 16 anos, que frequenta a Igreja Santa Teresinha, onde o padre atuava. Segundo o relato, o religioso convidou o jovem para jantar em um restaurante no bairro Cidade Nova I, com autorização da mãe. No local, o adolescente consumiu bebidas alcoólicas (drinks de vodka) com permissão do padre.

Após o jantar, o padre levou o jovem à sua residência, acima da igreja. Lá, ofereceu uísque ao adolescente, que ficou tonto e desorientado. O religioso insistiu em realizar uma massagem, que o jovem inicialmente recusou, mas acabou aceitando. Durante a massagem, o padre pediu que o adolescente removesse a roupa e, em seguida, o coagiu a praticar sexo oral e masturbação. Após os atos, o jovem foi levado para casa.

Denúncia e investigação