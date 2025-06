Donos de autopeças são presos por adulteração em Campinas

Dois comerciantes foram presos nesta terça-feira (3) durante uma operação conjunta da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Detran e Cetesb em lojas de peças automotivas usadas na Avenida Engenheiro Francisco de Paula Souza, em Campinas. Eles foram autuados por adulteração de sinal de identificação veicular, crime considerado inafiançável na fase policial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Na primeira loja, regularizada junto ao Detran, os agentes encontraram milhares de peças com etiquetas ausentes, ilegíveis ou não cadastradas no sistema oficial, mas nenhuma com origem criminosa. A vistoria ambiental feita pela Cetesb também não apontou irregularidades.

Já a segunda loja funcionava sem autorização e tinha todas as peças sem a identificação obrigatória por lei. O responsável foi autuado junto com o proprietário do primeiro estabelecimento.