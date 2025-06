Unicamp bate recorde de contratos de tecnologia em 2024

O desempenho da Unicamp em inovação é detalhado no Relatório Anual 2024 da Inova , disponível para download na biblioteca virtual da agência. Os dados reforçam a liderança da universidade em indicadores de inovação e transferência tecnológica entre as instituições brasileiras.

A Unicamp alcançou um novo recorde em sua política de inovação. Segundo dados da Agência de Inovação da universidade, a Inova Unicamp, a instituição fechou o ano de 2024 com 233 contratos de transferência de tecnologia ativos , o maior número já registrado. O volume representa crescimento de 9,9% em relação ao ano anterior e é resultado direto da formalização de 32 novos contratos no período.

De acordo com o diretor-executivo da Inova Unicamp, professor Renato Lopes, o resultado reflete a qualidade do corpo docente e a força das pesquisas desenvolvidas. “A transferência de tecnologia transforma o conhecimento científico em soluções reais para a sociedade, com ou sem cobrança de royalties”, destacou.

No ranking Times Higher Education, a Unicamp também aparece entre as melhores do país em critérios como registro de patentes, parcerias com empresas e criação de spin-offs, atividades monitoradas pela Inova.

Somente em 2024, a universidade licenciou 19 patentes nacionais e 5 internacionais, além de programas de computador e know-how técnico. A variedade de ativos transferidos reforça a capacidade da Unicamp de conectar ciência, inovação e impacto social.