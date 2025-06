Após 8 semanas, vacinação contra gripe segue bem abaixo da meta

Os dados apontam que a cobertura vacinal entre os idosos está em 46,4% (100.830 doses de um total de 217.232 pessoas). Entre as crianças , a taxa é de 28% (20.078 doses para uma população de 71.633), e entre as gestantes , a cobertura atinge 25,6% (2.360 doses para 9.194 gestantes).

Entre os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, 123.268 doses foram aplicadas em idosos, crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes . A meta do município é vacinar 90% de cada um desses públicos , conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

A campanha de vacinação contra a gripe já aplicou 231.703 doses em Campinas após oito semanas de estratégia, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Saúde. A imunização é indicada para todas as pessoas com seis meses de idade ou mais , sem necessidade de agendamento.

Outros grupos prioritários e a população em geral somaram 108.435 doses aplicadas desde o início da campanha. A vacina está disponível em todos os centros de saúde (CSs) da cidade, sem necessidade de agendamento. Basta apresentar documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.

A coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, Chaúla Vizelli, reforça a importância da imunização: “Muitas pessoas ainda precisam receber a vacina. Por isso, reforçamos a orientação de que a dose é segura e a melhor forma de evitar sintomas graves e até óbitos pela doença.”

A vacina deste ano protege contra os vírus da gripe A (H1N1 e H3N2) e B, e pode ser aplicada junto com outras vacinas do calendário vacinal, inclusive para quem nunca foi vacinado — neste caso, são necessárias duas doses para crianças, com intervalo de 30 dias.