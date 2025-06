Chuva desta terça já supera volume de maio inteiro em Campinas

Campinas registrou, na manhã desta terça-feira (3), mais chuva do que em todo o mês de maio, segundo dados do Cepagri da Unicamp. Em pouco mais de uma hora, foram aferidos 5,1 milímetros de precipitação, ultrapassando os 4 mm acumulados nos 31 dias de maio, que terminou como o terceiro maio mais seco já registrado na série histórica do centro meteorológico.

A mudança no tempo começou nas primeiras horas do dia, com céu encoberto e nuvens carregadas. A chuva generalizada teve início por volta das 7h da manhã, provocada pela passagem rápida de uma frente fria pela região Sudeste.

Apesar da mudança, a frente fria não está acompanhada por uma massa de ar polar, como ocorreu no fim do mês passado. Com isso, não há previsão de queda brusca nas temperaturas nos próximos dias.