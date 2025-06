Comércio de Campinas prevê alta de 5,1% no Dia dos Namorados

O comércio de Campinas deve registrar um crescimento de 5,1% nas vendas para o Dia dos Namorados em 2025, com faturamento estimado em R$ 185,8 milhões, segundo projeção da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC). Na Região Metropolitana, o avanço previsto é de 5,6%, totalizando uma movimentação de aproximadamente R$ 381,3 milhões, com base em estudo feito pela entidade com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Além do varejo, setores como bares, restaurantes e serviços também devem se beneficiar com a data, celebrada em 12 de junho, especialmente pela tendência de consumo que combina presentes físicos com experiências, como jantares especiais, hospedagens e viagens curtas.

“O Dia dos Namorados deixou de ser apenas uma data de lembrança afetiva e se consolidou como uma das mais importantes do calendário do varejo brasileiro. Mesmo com um cenário macroeconômico que ainda inspira atenção, o consumidor está mais confiante e propenso a gastar”, avaliou o economista da ACIC, Mário Eduardo Campos.