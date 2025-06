Campinas vai climatizar salas de aula após críticas por calor

A Prefeitura de Campinas anunciou que todas as 45 escolas municipais de Ensino Fundamental terão salas de aula climatizadas até o início de 2026, após sucessivas ondas de calor e críticas sobre a falta de estrutura térmica nas unidades escolares. O projeto prevê a instalação de 960 aparelhos de ar-condicionado, com investimento total de R$ 26,6 milhões, incluindo a modernização da rede elétrica dos prédios.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A decisão foi divulgada nesta terça-feira (3), em coletiva com o prefeito Dário Saadi e o secretário de Educação, José Tadeu Jorge. A iniciativa surge após verões consecutivos com temperaturas acima da média histórica, que acentuaram a pressão sobre o governo municipal. Em fevereiro, os termômetros chegaram a 34,5 graus, e em março, o pico foi de 34,1 graus, segundo registros do Cepagri da Unicamp.

A falta de climatização nas escolas virou alvo de críticas da oposição, que argumenta que as ondas de calor deixaram de ser exceção e exigem resposta estrutural.