Rua na região da PUC-Campinas será interditada por 19 dias

A partir das 8h desta quarta-feira (4), um trecho da rua Professor Dr. Euryclides de Jesus Zerbini será totalmente interditado ao tráfego de veículos na região da Fazenda Santa Cândida, em Campinas. A interdição foi autorizada pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e está prevista para durar até o dia 23 de junho.

O bloqueio será realizado a partir do acesso ao portão 4 da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) até a altura da avenida Professora Ana Maria Silvestre Adade. Para desvio, os motoristas deverão utilizar o sentido oposto da via, acessando as ruas Flávio Luís Ramos Fontes Cabral e Walter Schmidt, até retornarem à avenida principal.

A intervenção integra uma atividade prática do 2º Simpósio de Pavimento de Concreto Reforçado (SIMPAVCON), coordenado pela PUC-Campinas. As obras estão sob responsabilidade da própria universidade, que utilizará a substituição do pavimento como parte dos estudos acadêmicos desenvolvidos durante o evento.