Tabacaria de Indaiatuba é alvo de operação e dono acaba preso

Uma operação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas resultou na prisão em flagrante do responsável por uma tabacaria no Jardim Primavera, em Indaiatuba, na tarde desta segunda-feira (2). A ação foi motivada por denúncias anônimas e confirmou a comercialização de cigarros contrabandeados, vapes proibidos e a presença de máquinas de jogo de azar no local.

O estabelecimento mantinha à venda 92 pacotes de cigarros de origem paraguaia — das marcas Eight, San Marino, TE e Oi — além de 290 cigarros eletrônicos (vapes) de comercialização proibida pela ANVISA. Também foram apreendidas 180 essências, recibos relacionados ao jogo do bicho e duas máquinas caça-níquel, segundo o boletim de ocorrência registrado pela 1ª DIG da DEIC.

O proprietário foi detido e autuado em flagrante por contrabando, comércio de substâncias nocivas à saúde e exploração de jogos de azar. O delegado responsável decidiu não arbitrar fiança devido à gravidade dos crimes, e o acusado foi encaminhado à Delegacia de Indaiatuba.