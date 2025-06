Campinas recebe 19° edição do Festival do Japão no fim de semana

O Festival do Japão de Campinas chega à sua 19ª edição neste final de semana, dias 7 e 8 de junho, no Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de Campinas, com entrada gratuita e doação opcional de 1 kg de alimento não perecível. Neste ano, o evento marca os 117 anos da imigração japonesa no Brasil e os 130 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, integrando o calendário oficial da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A programação começa no sábado, às 10h, com cerimônia de abertura ao meio-dia, e se estende por dois dias com mais de 40 atrações culturais, musicais e gastronômicas. Entre os destaques estão os shows de Joe Hirata, Karen Ito, Takeshi Nishimura, Rick Akio e Angelaisa Toyota, além das apresentações dos campeões de karaokê da região e dos tradicionais grupos de taiko, como o Ryukyu Koku Matsuri Daiko.

O público poderá conferir oficinas interativas como origami, shodô, sumi-ê, kirigami, ikebana, mangá e o sashiko, bordado japonês com padrões geométricos, comandado pela professora Lucila Imoto Freitas. Também haverá demonstrações de artes marciais, como judô, kendô, karatê e aiki-dô, valorizando a filosofia por trás das práticas orientais.