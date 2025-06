Marido usa drogas e tenta matar esposa na frente de duas filhas

A Polícia Militar de Mogi Guaçu prendeu um homem acusado de tentar matar a esposa com uma faca, na frente das duas filhas, de 9 e 16 anos. O crime ocorreu no bairro Chácara Alvorada e foi registrado como tentativa de feminicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a vítima, o companheiro chegou em casa sob efeito de drogas e bastante agressivo. Durante uma discussão, ele pegou uma faca e tentou golpeá-la. A mulher conseguiu se defender, quebrou a faca, e quando o agressor foi buscar outra, fugiu para a casa de uma vizinha.

A PM foi acionada e encontrou a mulher em frente à residência, amparada por vizinhos e ainda em fuga do agressor. Os policiais localizaram o homem trancado no quintal da casa. Após alguns minutos de negociação, ele saiu com uma faca nas mãos, mas obedeceu à ordem policial para soltá-la e se render.