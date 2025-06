Sumaré inspeciona mais de 42 mil imóveis contra a dengue

A Prefeitura de Sumaré divulgou nesta semana o balanço das ações realizadas no primeiro quadrimestre de 2025 no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. De janeiro a abril, as equipes de endemias visitaram 42.359 residências, onde foram feitas busca ativa de casos suspeitos, vistoria de quintais, aplicação de larvicidas e remoção de materiais inservíveis.

Como parte das ações, foram realizadas 8.728 nebulizações com aplicação de inseticida em regiões com casos confirmados. A operação inclui o uso de bombas costais e veículos de fumacê, sempre nos bairros mais afetados. O trabalho também passou por 62 Pontos Estratégicos (PEs) e 54 Imóveis Especiais, que exigem acompanhamento constante por representarem risco de proliferação do mosquito.

Outro eixo da atuação é o atendimento a denúncias feitas pela população por meio do telefone 156 ou pelo aplicativo 156 Sumaré, disponível para Android e iOS. No período, foram registradas 150 vistorias originadas por esse canal.