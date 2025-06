Cruzamento da Amoreiras passa a multar por videomonitoramento

A partir da próxima segunda-feira, 9 de junho, a Prefeitura de Campinas inicia a fiscalização de trânsito por videomonitoramento no cruzamento das avenidas das Amoreiras e Prefeito Faria Lima, no bairro São Bernardo. O ponto é um dos principais eixos do Corredor BRT Ouro Verde e está próximo à Estação Mário Gatti.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A medida foi anunciada pela Emdec, após identificação de infrações recorrentes, como avanço de sinal vermelho, conversões proibidas e uso indevido das faixas exclusivas para ônibus. O sistema funcionará de forma contínua e placas informativas já foram instaladas no local.

Segundo dados da Central de Monitoramento de Operações da Emdec, entre 2024 e maio de 2025, foram registrados 19 acidentes no cruzamento: 11 no ano passado (7 com vítimas) e 8 neste ano (3 com vítimas).