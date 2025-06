Campinas soma 30 mortes por covid, apesar de queda nos casos

Apesar da queda, os óbitos continuam sendo registrados. O ano começou sem mortes em janeiro, mas março concentrou o maior número até agora, com 6 óbitos em apenas uma semana . Maio fechou com 2 mortes , todas em idosos.

O pico de infecções neste ano ocorreu entre os meses de fevereiro e março, coincidindo com o período do Carnaval. Só em fevereiro, foram mais de 950 casos , com destaque para a semana entre os dias 10 e 17, que concentrou os maiores registros. O mês de março manteve números elevados, com mais de 670 casos . Desde abril, porém, os registros têm se mantido em patamares baixos e estáveis , com menos de 30 casos semanais .

Campinas registra até o momento 2.352 casos confirmados de covid-19 em 2025 e 30 mortes causadas pela doença , segundo o Painel Interativo atualizado em 30 de maio. Embora o atual cenário seja de baixa circulação do vírus , os dados revelam que a doença segue grave — a taxa de mortalidade é de 2,5 por 100 mil habitantes e a incidência total está em 192,8 casos a cada 100 mil moradores .

O perfil das vítimas reforça a gravidade da doença entre os mais velhos. Dos 30 óbitos registrados, 15 foram em pessoas com mais de 80 anos, seguidos por 8 mortes na faixa de 70 a 79 anos. A letalidade é especialmente alta nessa população, chegando a 9,3% entre os infectados com mais de 80 anos e 3,7% na faixa de 70 a 79. Entre pessoas com 40 a 49 anos, a taxa é de 1,1%.

A maioria dos casos neste ano teve evolução leve. Apenas 6,68% dos infectados precisaram de hospitalização. Ainda assim, os dados mostram a importância da manutenção da vigilância epidemiológica, principalmente com a proximidade do inverno e o aumento de síndromes respiratórias.

As autoridades de saúde reforçam a recomendação para que pessoas com sintomas gripais procurem testagem e sigam o esquema vacinal atualizado, especialmente idosos e pessoas com comorbidades.