Jovem de 26 anos morre após bater moto em charrete no Ouro Verde

Um jovem de 26 anos morreu na noite de domingo (1°), após colidir a motocicleta que pilotava contra uma charrete na região do Distrito do Ouro Verde, em Campinas. O acidente foi registrado pela 2ª Delegacia Seccional da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, Tiago Felipe Martins Gomes trafegava pela Rua Sérgio Fernandes Borges Soares, via marginal à Rodovia Santos Dumont, no bairro Distrito Industrial, quando ocorreu a colisão. Não há informações sobre outras vítimas envolvidas.