Mulher morre em colisão após sair de show no shopping Iguatemi

Uma mulher de 30 anos morreu na noite do último sábado (31) após um acidente entre uma motocicleta e um carro na marginal da Rodovia D. Pedro I (SP-065), em Campinas. A vítima, Aline da Silva Souza, estava na garupa da moto com o namorado, com quem havia acabado de sair de um show no Shopping Iguatemi.

Segundo a Polícia Civil, o namorado relatou que colidiu com a traseira de um Volkswagen Gol ao acessar a alça de retorno para a pista expressa da rodovia. O motorista do carro confirmou que sentiu o impacto na traseira do veículo ao entrar na mesma alça e disse ter parado imediatamente para prestar socorro.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas Aline não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Ninguém mais ficou ferido no acidente.