Emdec realiza operação para a partida Ponte Preta e Ypiranga

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) fará uma operação de trânsito para o jogo entre Ponte Preta e Ypiranga (RS), que acontece na segunda-feira, 2, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

As ações da Emdec começam na madrugada de segunda-feira, com a reserva de vagas em trechos das ruas Casper Líbero, Fernando Costa e Capitão Pedro de Alcântara.

A partir das 17h30, ocorrerão bloqueios viários no entorno do estádio. Serão nove pontos de bloqueio total. Os fechamentos ocorrerão nos acessos à rua Casper Líbero pelas vias Afonso Pena, Frei José de Monte Carmelo, Salvador Caruso e Fernando Costa. Também nos cruzamentos da rua Capitão Pedro de Alcântara com a rua Dr. Tito Joaquim de Lemos e da rua Fernando Costa com a rua Thomaz Ortale.