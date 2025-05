Vinhedo começa plantio de 3 mil árvores em avenida recapeada

A Prefeitura de Vinhedo inicia no dia 5 de junho o plantio de 500 árvores na Avenida Independência, como parte do projeto de arborização urbana que prevê cerca de 3 mil novas mudas ao longo da via. A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Planejamento Ambiental e marca as celebrações da Semana do Meio Ambiente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A proposta é transformar a avenida em um grande Parque Linear, ampliando as áreas verdes e promovendo práticas sustentáveis no município.

O plantio ocorre logo após a conclusão do recapeamento total da Avenida Independência, uma das principais vias da cidade. A obra foi realizada com recursos próprios, ao custo de R$ 11,2 milhões, e entregou melhorias nas duas pistas — nos sentidos Valinhos e Louveira — além de travessias ao longo do trecho compreendido entre o Hotel Plaza Vinhedo e o Supermercado Caetano.