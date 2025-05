Menor embriagado mata jovem em acidente em Jaguariúna

Gleice Quele Silva Souza, de 16 anos, morreu após ter a moto em que estava atingida por um carro conduzido por um adolescente embriagado. O acidente aconteceu no domingo (25), no cruzamento das ruas Júlio Frank e Egas Bueno, no Centro de Jaguariúna.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do carro, um menor de idade, confessou à Guarda Municipal que havia consumido duas latas de cerveja antes do acidente. Ele retornava de um chá de bebê e colidiu com a moto ao fazer uma curva.

Após o impacto, o cunhado do adolescente — que seguia em outro carro — removeu o veículo do local do acidente. O carro foi posteriormente localizado, apreendido e periciado pela GCM. O veículo tinha restrição judicial de penhora. A motocicleta também foi apreendida.

O adolescente passou por exame de dosagem alcoólica e, em seguida, foi entregue à sua mãe. O caso foi registrado na Delegacia de Jaguariúna como lesão corporal culposa e homicídio culposo no trânsito.