Sumaré abre vagas para cursos gratuitos de capacitação

A Prefeitura de Sumaré abriu inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa integra o programa Caminho da Capacitação, desenvolvido pelo Fundo Social de São Paulo.

As inscrições estarão abertas entre os dias 9 e 24 de junho e devem ser feitas exclusivamente por meio do link disponibilizado pela administração municipal.

Entre os cursos oferecidos estão banho e tosa para cães de pequeno e médio porte, com turmas pela manhã e à tarde; soldagem, com aulas nos períodos da manhã e da noite; e imagem pessoal, com formações em manicure e pedicure (manhã), maquiagem (tarde) e barbeiro (noite).