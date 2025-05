GM apreende 260 kg de cobre, peças de ferrovia e drogas

A Guarda Municipal de Campinas apreendeu 260 quilos de cobre furtado, 120 quilos de peças de trilhos de trem e uma quantidade de drogas, durante uma operação realizada na quinta-feira (29). Três pessoas foram presas por envolvimento nos crimes.

A ação começou após o furto de metros de cabos da empresa Vivo, ocorrido durante a madrugada no bairro Jardim Eulina. Com apoio do Setor de Inteligência, o Grupo de Ações Especiais da GM localizou dois suspeitos escondidos em um córrego no Parque Via Norte. Ambos tentaram fugir, mas foram abordados. Com eles, havia fios de cobre e diversos materiais que, segundo a corporação, podem ter sido furtados de residências durante a madrugada.

Um terceiro homem foi detido ao tentar escapar em direção à rodovia. Com base nas informações coletadas, os agentes seguiram para um ponto de receptação suspeita, em uma empresa de reciclagem na região da Chácara Anhanguera.