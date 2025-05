Bosque dos Jequitibás reforça proteção aos animais no frio

Com a chegada das temperaturas mais baixas, os animais do Bosque dos Jequitibás, em Campinas, passaram a receber cuidados extras para enfrentar o frio. Nesta quinta-feira (29), a Prefeitura informou as medidas adotadas para garantir o bem-estar dos animais que vivem no local.

No complexo formado pelo Museu de História Natural e Casa dos Animais Interessantes, os répteis exigem atenção especial. Por serem animais ectotérmicos — de "sangue frio" — precisam de fontes de calor para manter as funções vitais. Todos os terrários do museu contam com pedras aquecidas e lâmpadas infravermelhas, que auxiliam no controle térmico. “Os répteis escolhem instintivamente se querem ficar próximos às zonas de calor ou em regiões mais frias do terrário”, explica o biólogo Felipe Brocanelli.

Em dias mais gelados, aquecedores elétricos são ligados em áreas internas, como a sala de quarentena e o serpentário, utilizando aquecedores a óleo para manter a temperatura estável. Esses equipamentos permanecem desligados quando as temperaturas estão mais amenas.