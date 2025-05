Frio intenso acelera ações de acolhimento da Operação Inverno

A Operação Inverno 2025, coordenada pela Prefeitura de Campinas, chegou à quarta semana com avanços no atendimento à população em situação de rua. Desde o início da ação, em 1º de maio, já foram realizadas 2.188 abordagens, com 329 acolhimentos no Serviço de Acolhimento Municipal para Migrantes (Samim) e 3.685 cobertores distribuídos.

Entre os dias 19 e 25 de maio, 478 pessoas foram abordadas, número inferior ao da segunda (659) e terceira (552) semanas, mas superior ao da primeira (499). Apesar da redução, o período registrou o maior número de acolhimentos no Samim até agora: 108 pessoas aceitaram ser abrigadas, superando as semanas anteriores (98 e 91).

Foram entregues 861 cobertores durante a semana, abaixo das distribuições anteriores, mas o total acumulado já se aproxima de quatro mil unidades.