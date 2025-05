Exposição de gatos raros acontece neste fim de semana em Campinas

A atração reúne mais de 10 raças diferentes , incluindo exemplares de Devon Rex, Sphynx, Lykoi, Maine Coon, Bengal, Somali, Russian Blue, Kurilian Bobtail, British Shorthair, Persa, Exótico e Ragdoll . Ao todo, serão 25 gatos disponíveis para observação e interação , com a presença de criadores especializados para orientar o público.

O Galleria Shopping, em Campinas, recebe no fim de semana a Exibição de Gatos Raças Exóticas, um evento gratuito voltado aos amantes do universo felino. A mostra ocorre neste sábado (31), das 14h às 20h, e no domingo (1º), das 12h às 17h, com entrada livre.

Além da mostra, o evento contará com duas palestras gratuitas da veterinária especialista em medicina felina, Dra. Júlia Torello. Os temas abordados são: “Bem-vindo, Gatinho! Como preparar sua casa e sua rotina para o primeiro gato” e “Por Dentro da Mente Felina: Entendendo o Comportamento do Seu Gato”, voltadas especialmente para quem está iniciando a convivência com felinos.

“Queremos oferecer uma experiência encantadora e educativa para os visitantes, combinando informação, entretenimento e contato com raças pouco conhecidas do público em geral”, afirma João Timm, gerente de marketing do Galleria Shopping.

A exposição é promovida em parceria com a Fórmula Natural, marca da empresa Adimax, referência no setor de nutrição pet. “Eventos como este são uma oportunidade de aproximar o público do universo felino, em um ambiente leve e informativo”, reforça Patrícia Kashivagui, gerente comercial da Adimax.

Exibição de Gatos Raças Exóticas