Dengue avança e põe 27 bairros de Campinas em alerta

Campinas chegou a 35.388 casos confirmados de dengue em 2025 e contabiliza três mortes causadas pela doença, segundo o Painel de Arboviroses da Secretaria de Saúde, atualizado nesta quinta-feira (29). O novo boletim aponta ainda um aumento no número de bairros em situação de alerta: são 27 regiões com ações intensificadas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

As ações de combate são realizadas com o apoio da empresa contratada Impacto Controle de Pragas, cujos agentes atuam uniformizados com camiseta laranja, calça cinza e crachá de identificação. Líderes de equipe usam camisa verde, e voluntários dos mutirões vestem coletes com a inscrição “Campinas contra o mosquito”.

A Secretaria de Saúde reforça que todas as ações adotadas contra a dengue também são eficazes contra outras arboviroses. Moradores são orientados a eliminar recipientes com água parada, permitir o acesso dos agentes e redobrar os cuidados especialmente nas regiões sinalizadas e no entorno.