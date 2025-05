GATE recolhe 10 granadas artesanais abandonadas na Vila Aeroporto

A área foi isolada imediatamente e a Polícia Militar acionou o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) , responsável pela identificação e retirada segura do material ainda pela manhã.

Segundo a corporação, o suspeito carregava a mochila nas costas e apresentou comportamento suspeito. Ao perceber a presença dos guardas, correu e deixou a bolsa na calçada antes de desaparecer. Dentro da mochila estavam artefatos com aparência de explosivos improvisados, todos embrulhados e prontos para uso.

A Guarda Municipal de Campinas localizou, na madrugada desta quinta-feira (29), uma mochila com 10 granadas artesanais no bairro Vila Aeroporto. O material foi abandonado por um homem que fugiu ao notar a aproximação de uma viatura durante patrulhamento de rotina.

A ocorrência foi registrada no 9º Distrito Policial da Vila Aeroporto. As granadas artesanais foram encaminhadas ao GATE, que ficará encarregado da elaboração do laudo técnico e da destruição dos artefatos.