Campinas amplia acolhimento durante onda de frio

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) , o aviso nº 007/2025 alerta para risco elevado de hipotermia entre os dias 28 e 30 de maio , em função da queda brusca das temperaturas em diversas regiões do país. Em resposta, a gestão municipal anunciou ações emergenciais , com ampliação da rede de apoio e acolhimento.

Com a chegada de uma massa de ar polar que derruba as temperaturas em Campinas nesta semana, a Prefeitura intensificou as ações da Operação Inverno 2025 , com foco na proteção da população em situação de rua . A medida é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e prevê reforço nas vagas de acolhimento, na entrega de cobertores e na estrutura emergencial para os dias de frio intenso.

Com a ativação da nova frente fria, a prefeitura ampliou em 20 vagas o acolhimento emergencial de um abrigo parceiro, com envio de colchões e cobertores. As estruturas do Samim e do Abrigo Santa Dulce dos Pobres seguem operando como apoio fixo. Caso o frio permaneça nos próximos dias, também está em avaliação a reabertura de um espaço anexo à antiga Casa da Cidadania, com capacidade para até 60 pessoas por noite.

Além dos abrigos, o Serviço de Abordagem Social (SOS) intensificou o trabalho nas ruas com a distribuição de cobertores a quem opta por não ir aos abrigos. Desde o início da Operação Inverno, no dia 1º de maio, foram entregues 2.824 cobertores e 221 pessoas acolhidas, com o Samim como principal ponto de atendimento. Somente na última semana, foram distribuídas 1.007 unidades, o maior volume desde o começo da ação.

A Operação Inverno vai seguir ativa até 30 de setembro, com reforço em períodos de frio extremo.