Campinas tem queda na mortalidade infantil em 2025

De acordo com a pasta, a melhora no índice é atribuída à ampliação das políticas públicas voltadas à primeira infância , incluindo o fortalecimento do pré-natal, campanhas de vacinação, incentivo à amamentação e aumento na capacidade de atendimento de UTIs neonatais para partos de alto risco .

O desempenho está abaixo da meta municipal de 9,9 e se aproxima dos índices verificados em países desenvolvidos , onde a média gira entre 8 e 9. Considerada uma das métricas mais relevantes na avaliação da saúde pública, a taxa mede as condições de vida e a qualidade da assistência oferecida às crianças de até um ano.

Campinas registrou redução na taxa de mortalidade infantil no primeiro quadrimestre de 2025, atingindo o índice de 8,03 a cada mil nascidos vivos , segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde durante audiência pública na Câmara nesta quarta-feira (28) . O resultado representa queda de 1,26 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado, quando o indicador era de 9,29.

“É um indicador que Campinas tem muito orgulho e trabalha para manter abaixo de dois dígitos. Encontramos poucos municípios em nosso país que conseguem atingir essa meta”, destacou Érika Cristina Jacob Guimarães, diretora do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional (DGDO).

O relatório também apontou crescimento no atendimento ao binômio mãe-bebê nas unidades básicas de saúde. Para Andréa Maria Campedelli Lopes, coordenadora da área da criança e do adolescente da Saúde municipal, o cuidado nas primeiras semanas de vida é essencial para identificar riscos precoces e evitar complicações. “Esse atendimento inicial pode garantir a saúde da mãe e do bebê, prevenindo agravamentos”, afirmou.

Dados do quadrimestre

Entre janeiro e abril deste ano, Campinas contabilizou 3.236 nascidos vivos, com 57% dos partos realizados na rede pública (SUS), 41% por convênios particulares e 2% com origem ignorada. Em igual período de 2024, foram 4.065 nascidos, sendo 56% via SUS, 41% por convênio e 3% ignorados.