Taça das Favelas começa neste sábado em Campinas

A 5ª edição da Taça das Favelas Campinas começa na manhã deste sábado (31) com cerimônia de abertura às 8h na Praça de Esportes Argemiro Roque, no bairro São Bernardo. O evento contará com o desfile das equipes inscritas e, em seguida, os primeiros jogos iniciam às 9h.

Ao todo, 48 times participam da disputa, sendo 32 no torneio masculino e 16 no feminino. A competição é organizada pela Central Única das Favelas (Cufa) e tem como formato o sistema eliminatório — perdeu, está fora. Os atletas do masculino têm entre 14 e 17 anos. No feminino, a única exigência é idade mínima de 14 anos.

Mais de 3 mil jovens participam do evento, que terá partidas realizadas aos sábados e domingos durante todo o mês de junho. Os jogos decisivos estão previstos para julho, em alinhamento com o calendário de outras competições regionais.