Frente fria derruba temperaturas na RMC nesta quinta e sexta

A previsão do tempo indica que a frente fria esperada desde o início da semana deve atingir a Região Metropolitana de Campinas (RMC) entre esta quinta-feira (29) e a sexta-feira (30). Apesar disso, a tendência é de diminuição das chuvas nas cidades da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com a passagem do sistema frontal, as temperaturas devem cair significativamente. A máxima não deve ultrapassar os 20°C nesta quinta-feira, enquanto as mínimas devem chegar a cerca de 8°C durante a madrugada e o início da manhã de sexta-feira.

Após a frente fria, o tempo se estabiliza e não há previsão de chuva, mas as temperaturas continuam baixas. No entanto, a previsão aponta que, a partir do final de semana, os termômetros devem voltar a subir, com clima ameno predominando na região.