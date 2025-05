Dupla é presa por descarte ilegal de esgoto no Jardim Aeroporto

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira (27), dois homens acusados de despejar dejetos sanitários diretamente no solo e em um curso d'água no bairro Jardim Aeroporto, em Campinas. O flagrante ocorreu no momento em que os suspeitos esvaziavam uma fossa séptica em uma área aberta, nas proximidades de uma nascente de água potável.

O motorista de um caminhão Mercedes-Benz L1113 e o auxiliar foram encaminhados ao 9º Distrito Policial e irão responder por crime de poluição ambiental (Lei 9.605/98, art. 54) e corrupção de água potável (Código Penal, art. 271).

De acordo com o boletim de ocorrência, o local era alvo de monitoramento policial após denúncias de descarte irregular de resíduos. Durante a ação, os agentes presenciaram o crime e realizaram a abordagem imediata. O caminhão utilizado foi apreendido e levado ao pátio de Cosmópolis.