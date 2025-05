Ceasa registra queda em hortifrutis, mas tomate sobe 50%

A cenoura apresentou a maior redução no período , com queda de 18,2% , sendo comercializada a R$ 2,25 por quilo . A beterraba também teve baixa de 10% , com o mesmo valor. Entre as frutas, o mamão havaiano caiu 9,5% , cotado a R$ 4,75/kg , enquanto a laranja pera recuou 9,3% , chegando a R$ 3,40/kg . Já o melão amarelo teve queda de 6,6% , sendo vendido a R$ 3,23/kg .

O novo boletim do Sacolômetro da Ceasa Campinas , com dados apurados entre os dias 19 e 26 de maio , registrou queda significativa nos preços de alimentos essenciais , especialmente no setor hortifrutigranjeiro . Entre os destaques estão cenoura, beterraba, mamão havaiano, laranja pera, melão amarelo e ovos .

De acordo com Paulo Palma, técnico da Ceasa Campinas, a redução nos preços está ligada à maior oferta de mercadorias no entreposto e à mudança no padrão de consumo com a queda de temperatura. “Os tubérculos estão com preços em movimento devido à entrada elevada de mercadorias. No caso da laranja pera, o preço caiu com a chegada de novas variedades e menor demanda no frio”, afirmou.

Por outro lado, o boletim também registrou altas expressivas em alguns produtos, com destaque para o tomate débora, que teve aumento de 50%, sendo comercializado a R$ 6,00/kg. Outros produtos com alta foram:

Melancia graúda : +13,6% (R$ 2,50/kg)

: +13,6% (R$ 2,50/kg) Pimentão verde : +12,4% (R$ 4,09/kg)

: +12,4% (R$ 4,09/kg) Batata-doce : +11,1% (R$ 2,50/kg)

: +11,1% (R$ 2,50/kg) Maracujá azedo: +5,6% (R$ 8,64/kg)

Palma explicou que o aumento da batata-doce é sazonal, impulsionado pela alta procura durante o outono e inverno.