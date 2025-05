Campinas na mira da PF em operação contra tráfico internacional

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (28) a Operação Tango Down, voltada ao combate de uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas. A ação cumpriu 9 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão, com ordens expedidas pela Justiça Federal de Mato Grosso do Sul. A operação teve ramificações em cinco estados: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a PF, três alvos da operação estavam em Campinas (SP). O número total de presos até o momento é de seis, com três investigados ainda foragidos. Também foram apreendidos veículos e duas armas de fogo.

As investigações tiveram início em 2019, após a apreensão de um helicóptero carregado com cocaína durante operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar em Naviraí (MS). A partir do episódio, foi identificado um esquema estruturado que utilizava aeronaves para o transporte de drogas oriundas do Paraguai.