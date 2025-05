Campinas reafirma plano para reduzir mortes no trânsito

A Prefeitura de Campinas reafirmou o compromisso com o Plano de Segurança Viária (PSV), que tem como meta salvar 903 vidas até 2032. A proposta foi debatida durante reunião do Observatório Municipal de Trânsito (OMT), realizada no contexto do Maio Amarelo.

De acordo com o plano, a cidade pretende reduzir a taxa de mortalidade no trânsito para 3,38 mortes a cada 100 mil habitantes, sendo 1,47 nas vias urbanas e 1,91 nas rodovias. O encontro reuniu autoridades, especialistas e representantes de entidades civis e públicas.

O prefeito em exercício, Wanderley de Almeida, defendeu medidas mais rigorosas. “Não podemos aceitar como normal que as pessoas continuem morrendo por negligência”, afirmou, ao destacar o papel da educação, fiscalização e uso de tecnologia no combate aos comportamentos de risco.