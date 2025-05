Frente fria chega e muda o tempo em Campinas

A quarta-feira (28) será o último dia de calor intenso antes da chegada de uma frente fria que provocará uma virada no tempo em Campinas. A temperatura máxima deve atingir 29°C, favorecida pelo contraste entre a massa de ar seco e a aproximação do sistema frontal. A mínima pela manhã foi de 17°C e a umidade relativa do ar pode cair para 38% à tarde.

Ao longo do dia, o céu permanece com variação de nuvens e momentos de sol, repetindo o padrão observado nos últimos dias. A mudança começa à noite, com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva leve, segundo a Climatempo.

A chegada da frente fria vai abrir caminho para uma massa de ar polar que começa a atuar na quinta-feira. Com isso, as temperaturas entram em declínio acentuado, dando início a uma forte onda de frio que deve se intensificar nos próximos dias e se estender até o fim de semana, com mínimas abaixo dos 10°C em algumas áreas da região.