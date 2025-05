Campinas aplica mais de 200 mil vacinas contra a gripe

A Secretaria de Saúde de Campinas aplicou 201.614 doses da vacina contra a gripe em sete semanas de campanha. Na última semana, a estratégia foi ampliada para toda a população a partir dos seis meses de idade, conforme recomendação estadual.

Do total de aplicações, 113.873 doses foram direcionadas para idosos, crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes — os grupos com maior risco de complicações pela doença. As outras 87.741 doses foram aplicadas em outros grupos prioritários e população em geral.

Os números são contabilizados a partir desta semana por meio do painel do Ministério da Saúde, que passou a substituir o sistema e-SUS na apuração. A base considera uma nova estimativa populacional de 71.633 crianças de 6 meses a 5 anos na cidade. Já os dados de gestantes seguem em atualização.