PF soma 112 prisões por tráfico em Viracopos desde 2023

Desde o início de 2023, a Polícia Federal registrou 112 prisões em flagrante por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (27), após a deflagração da Operação Gryphus, que desarticulou um esquema de envio de entorpecentes à Europa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o levantamento, foram 51 flagrantes em 2023, 53 em 2024 e 8 até o momento em 2025, totalizando 112 ocorrências. As apreensões seguem concentradas em voos internacionais, com destaque para rotas com destino a Paris e Lisboa. O entorpecente mais recorrente nas apreensões é a cocaína.

Neste período, foram prendidas 58 mulheres e 54 homens, com idade entre 19 e 37 anos. A média de idade dos presos gira em torno de 28 a 30 anos. Os detidos atuavam como “mulas”, transportando drogas nas bagagens ou junto ao corpo.