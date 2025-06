Especialistas sugerem mudanças no uso medicinal da cannabis

Um grupo de especialistas reunidos na Unicamp elaborou um conjunto de propostas de atualização da regulamentação da cannabis medicinal no Brasil. O documento, que será encaminhado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nas próximas semanas, aponta quase 30 sugestões de mudança na Resolução RDC 327/2019, que trata da produção e comercialização de derivados da planta em território nacional.

Entre os principais pontos do texto estão a inclusão da cannabis como produto magistral (manipulado), a ampliação do número de profissionais autorizados a prescrever os medicamentos e a flexibilização do limite de THC de 0,2% para 0,3% em prescrições com receita especial. O THC (tetrahidrocanabinol) é a substância responsável pelos efeitos psicoativos da cannabis, atualmente permitida em doses superiores a 0,2% apenas em situações clínicas irreversíveis ou terminais.

Para a professora Priscila Mazzola, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, o THC ainda é alvo de preconceito. “Existe o mito de que o CBD é a molécula boa e o THC é a molécula ruim. Mas o THC também tem grande potencial terapêutico e, em muitos casos, sua prescrição — isolada ou combinada — pode ser a mais adequada”, afirmou.