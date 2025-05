Bosque Interativo acontece neste sábado em Campinas

A população de Campinas tem um convite especial neste sábado, 31 de maio, para se conectar com a natureza por meio da educação ambiental interativa. O Bosque Interativo, evento gratuito promovido no Bosque dos Jequitibás, acontece das 9h às 15h e traz uma programação voltada a todas as idades, com foco na conservação, pesquisa e proteção da fauna.

Com atividades conduzidas por especialistas do Museu de História Natural, do Zoológico de Campinas e da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), os visitantes poderão tocar em animais taxidermizados e vivos, como serpentes, lagartos, invertebrados e o dragão-barbudo, enquanto aprendem sobre temas como tráfico de animais, zoonoses e reabilitação de espécies silvestres.

“O Bosque Interativo é um evento no qual as equipes do Museu de História Natural e do Zoo de Campinas levam para o público apreciar mais de perto o trabalho que realizam”, destaca o biólogo Felipe Brocanelli. O evento também busca estimular a consciência ecológica por meio de experiências sensoriais e informativas.