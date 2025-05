Proprietário de depósito ilegal é preso por poluir córrego

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por crime ambiental nesta segunda-feira (26), em Campinas (SP), após ser identificado como responsável por um depósito clandestino de recicláveis e lixo no bairro Jardim New York. O espaço operava de forma irregular, em meio à vegetação nativa, às margens de um córrego, na Rua Osvaldo Antônio Bossoni.

Durante diligência da Delegacia Especializada, a Polícia Civil encontrou grande acúmulo de entulho e resíduos sólidos descartados diretamente no solo, sem qualquer licenciamento ambiental ou autorização legal. O material, segundo os agentes, impedia o crescimento da vegetação e contaminava o meio ambiente.

Além do depósito irregular, o proprietário residia no local sem saneamento básico. A polícia apurou que dejetos da casa eram despejados diretamente no córrego, agravando o impacto ambiental.