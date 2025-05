Homem é preso com drogas escondidas no forro da porta de carro

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas, no Jardim Amanda, em Hortolândia, após encontrar entorpecentes escondidos no forro da porta do carro em que ele estava. O flagrante ocorreu na Avenida Brasil e o caso foi levado e registrado no Plantão Policial da cidade.

Segundo a PM, uma denúncia anônima indicava que um Fiat Idea estaria sendo usado para o transporte de entorpecentes. O veículo foi localizado com dois homens e uma mulher em seu interior. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi localizado, mas uma vistoria inicial no carro revelou uma sacola com embalagens plásticas, balança de precisão, uma faca, martelo e um rolo de filme plástico.

Diante dos indícios, os ocupantes foram levados à delegacia junto com o carro. Uma busca minuciosa no veículo revelou uma pequena mochila escondida atrás do forro da porta do motorista. Dentro dela, os policiais encontraram cerca de 100 eppendorfs de cocaína, 66 porções de maconha e moedas diversas.