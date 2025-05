Campinas sedia final do maior torneio de dança urbana do mundo

Campinas será palco, neste sábado (31), da final regional do Red Bull Dance Your Style, considerada a maior competição de danças urbanas do mundo. O evento acontece na Concha Acústica do Parque Taquaral (portão 2), com entrada gratuita, a partir das 13h30.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A disputa é conhecida pelo formato inusitado: batalhas 1x1 ao som de músicas surpresa, sem jurados. O público presente escolhe os vencedores de cada rodada, em um sistema dinâmico e interativo que define os dançarinos mais criativos e versáteis.

Campinas recebe os dançarinos classificados nas seletivas de São Paulo (Baile da DJ Sophia) e Minas Gerais (US Hip Hop), em mais uma etapa do circuito que já passou por festas tradicionais das duas capitais.