Servidores da Unicamp param por reajuste e contra terceirizações

Servidores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) iniciaram nesta segunda-feira (26) uma paralisação de dois dias em protesto contra o reajuste de 5,51% proposto pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp). A manifestação, organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp (STU), ocorre em frente à Reitoria e visa pressionar o Cruesp.

O índice anunciado contempla os docentes e servidores técnico-administrativos das três universidades estaduais paulistas: USP, Unesp e Unicamp. No entanto, os servidores da Unicamp reivindicam 17,5% de reajuste, alegando que o percentual sugerido não cobre nem as perdas inflacionárias acumuladas desde 2012, que somariam mais de 20 salários perdidos ao longo do período, segundo estimativas do sindicato.

Além da questão salarial, o sindicato critica a política de terceirizações na universidade e a implantação do ponto eletrônico, que, segundo a entidade, desrespeita a autonomia dos trabalhadores técnico-administrativos e precariza as relações de trabalho.