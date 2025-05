Lei isenta taxa de estadia no Pátio de Campinas no fim de semana

O prefeito Dário Saadi sancionou a Lei 16.751/2025, que isenta da cobrança da taxa de estadia os veículos apreendidos por infrações de trânsito em finais de semana, feriados e feriados prolongados, desde que estejam com a documentação regularizada. A nova legislação foi publicada nesta segunda-feira (26) no Diário Oficial do Município e passa a vigorar com aplicação imediata.

A isenção vale para veículos removidos ao Pátio Municipal a partir das 15h das sextas-feiras ou durante feriados. No entanto, não será aplicada se a empresa responsável pela administração do Pátio oferecer meios de liberação do veículo durante esses períodos. Desde o dia 10 de maio, a Emdec passou a oferecer atendimento pelo WhatsApp (19 3731-2910) aos sábados, das 8h às 13h, justamente para facilitar os procedimentos de liberação.

Segundo o novo regramento, a isenção só se mantém se o veículo for retirado no primeiro dia útil subsequente ao período. Caso contrário, o proprietário perde o direito ao benefício. A medida não contempla veículos apreendidos por documentação irregular — apenas aqueles com documentação em dia e recolhidos por outros motivos, como estacionamento irregular ou falta de cinto.