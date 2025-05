Caminho da Capacitação inicia em Campinas com cursos em carretas

O programa Caminho da Capacitação, do Fundo Social de São Paulo, deu início nesta segunda-feira (26) às aulas de qualificação profissional gratuita em municípios da região de Campinas. A iniciativa conta com carretas adaptadas, equipadas com salas de aula e infraestrutura prática, que permanecerão por 15 dias em cada cidade.

Neste primeiro ciclo, o programa atenderá nove cidades: Cabreúva, Capivari, Elias Fausto, Indaiatuba, Itupeva, Mombuca, Monte Mor, Rafard e Rio das Pedras. As ações integram o Superação SP, programa do governo estadual que pretende tirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Com mais de 40 cursos disponíveis, o projeto contempla áreas como Gastronomia, Beleza e Bem-Estar, Moda, Tecnologia e Inovação e Indústria. Os cursos são voltados a pessoas a partir de 18 anos, com prioridade para desempregados, cadastrados no CadÚnico e mulheres chefes de família. Alguns cursos também aceitam jovens a partir de 16 anos.

Carretas adaptadas